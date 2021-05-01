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رونالدو يفكر في الرحيل عن يوفنتوس

السبت 01/مايو/2021 - 05:25 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بخصوص اقتراب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، من مغادرة صفوف اليوفي في نهاية الموسم الحالي والانتقال لفريق جديد في الموسم المقبل.

وحسبما أفادت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية ، أن رونالدو كلف وكيله خورخي مينديز، بمهمة إيجاد نادٍ جديد له بالموسم المقبل، حيث وصلت العلاقة بينه وبين يوفنتوس إلى مرحلتها الأخيرة.

وأوضحت الصحفية أن ريال مدريد استبعد فكرة إعادة رونالدو، موضحة أن مانشستر يونايتد يظل خيارًا أمام الدون، لكنه سيكون بحاجة إلى خفض راتبه البالغ 31 مليون يورو سنويًا، إذا كان يريد مغادرة اليوفي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن موقف رونالدو من البقاء تغير بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، وأصبح اللاعب قريبا من مغادرة النادي الإيطالي خاصة وأن هذه البطولة الأهم بالنسبة له.

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