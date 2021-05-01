الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

نقلت تقارير صحفية عن مصدر مقرب في جهاز كرة القدم في الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء اتخذت قرارها بعدم تجديد عقد نجم خط وسط الفريق التونسي فرجاني ساسي.





وكان فرجاني ساسي قد طالب إدارة الزمالك الحصول على 2 مليون يورو خالصة الضرائب من أجل تجديد عقده.





وأفاد المصدر بأن ساسي لا يرغب في تقليل طلباته المالية بالتزامن مع نهاية عقد النجم التونسي عقب نهاية الموسم الحالي.





وأوضح المصدر أن الاتجاه الأقرب هو انضمام فرجاني ساسي إلى أحد الأندية الخليجية عقب نهاية الموسم الحالي في ظل اهتمام الدحيل القطري وبعض الأندية بالتعاقد معه.



