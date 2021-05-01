Advertisements

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

السبت 01/مايو/2021 - 05:46 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
نقلت تقارير صحفية عن مصدر مقرب في جهاز كرة القدم في الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء اتخذت قرارها بعدم تجديد عقد نجم خط وسط الفريق التونسي فرجاني ساسي.

وكان فرجاني ساسي قد طالب إدارة الزمالك الحصول على 2 مليون يورو خالصة الضرائب من أجل تجديد عقده.

وأفاد المصدر بأن ساسي لا يرغب في تقليل طلباته المالية بالتزامن مع نهاية عقد النجم التونسي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضح المصدر أن الاتجاه الأقرب هو انضمام فرجاني ساسي إلى أحد الأندية الخليجية عقب نهاية الموسم الحالي في ظل اهتمام الدحيل القطري وبعض الأندية بالتعاقد معه.

أخبار تهمك

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| اندلاع حريق هائل في الكيت كات.. والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يُقرر عودة ثنائي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 13 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 ص

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:02 ص

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى