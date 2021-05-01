كوتينيو يقترب من البريميرليج

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن اقتراب البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.





وسبق وخضع صاحب الـ28 عامًا لعملية جراحية في بداية هذا الشهر، ولن يلعب مرة أخرى هذا الموسم.





وبحسب ما ورد بصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كوتينيو سينتقل إلى إيفرتون في يونيو المقبل نظير 35 مليون إسترليني في الموسم الواحد".





وأضافت الصحيفة البريطانية الشهيرة إلي أن إيفرتون واثق من حسم الصفقة، ويبحث بالفعل عن منزل لكوتينيو.





وأشارت إلي أن كوتينيو مر بوقت بائس مع برشلونة، منذ مغادرته أنفيلد مقابل 145 مليون إسترليني.





وأختتمت:"يرغب إيفرتون من التأكد من تعافي كوتينيو تمامًا قبل الانتقال إلى صفوف التوفيز، لكن يُعتقد أن الاتفاق بشأن الصفقة قد تم بالفعل بين الناديين".



