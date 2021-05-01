Advertisements

كوتينيو يقترب من البريميرليج

السبت 01/مايو/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن اقتراب البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

وسبق وخضع صاحب الـ28 عامًا لعملية جراحية في بداية هذا الشهر، ولن يلعب مرة أخرى هذا الموسم.

وبحسب ما ورد بصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كوتينيو سينتقل إلى إيفرتون في يونيو المقبل نظير 35 مليون إسترليني في الموسم الواحد".

وأضافت الصحيفة البريطانية الشهيرة إلي أن إيفرتون واثق من حسم الصفقة، ويبحث بالفعل عن منزل لكوتينيو.

وأشارت إلي أن كوتينيو مر بوقت بائس مع برشلونة، منذ مغادرته أنفيلد مقابل 145 مليون إسترليني.

وأختتمت:"يرغب إيفرتون من التأكد من تعافي كوتينيو تمامًا قبل الانتقال إلى صفوف التوفيز، لكن يُعتقد أن الاتفاق بشأن الصفقة قد تم بالفعل بين الناديين".

أخبار تهمك

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُقرر عودة ثنائي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 5 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| اندلاع حريق هائل في الكيت كات.. والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 ص

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:02 ص

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى