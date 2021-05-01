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شوقي غريب في حيرة بسبب الدفاع

السبت 01/مايو/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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حصل شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، على موافقة الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بخوض أولمبياد طوكيو مع المنتخب.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، محمد صلاح سيسعى جاهداً لإقناع مدربه يورجن كلوب من أجل الانضمام إلى المنتخب خلال الأولمبياد المقبلة.

على جانب آخر تاكد انضمام الحارس محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، للتواجد ضمن قائمة الفراعنة خلال البطولة.

ويبقى لغريب مقعداً واحداً فقط يفاضل به بين أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة العسودي، ومحمود حمدى "الونش" مدافع نادى الزمالك.

ويعزم شوقي غريب لضم مدافع خبرة لتدعيم الصفوف الخلفيه للمنتخب، في ظل القوة الضاربة للمنتخبات في مجموعة المنتخب وخاصة على مستوى الشق الهجومي.

ومن المقرر أن تقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين
وتواجد منتخب الفراعنة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات: الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

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