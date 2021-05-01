قرار مفاجئ من كارتيرون قبل مواجهة بيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره بيراميدز، غدًا الأحد، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن يجري تعديلاً على التشكيل الأساسي للفريق خلال المباريات المقبلة.





ويرجع ذلك إلى تراجع مستوى عدد من اللاعبين على رأسهم حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق، الذي لم يثبت فرصته خلال المباريات التي شارك فيها.





إضافة إلى عبدالله جمعة الذي تراجع مستواه بشكل كبير خاصة في مباراة المقاولون العرب السابقة، إلى جانب الاستعانة بسيف الجزيري في المباريات المقبلة.



