أليجري يقترب من العودة لتدريب يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية بريطانية، عن أخبار جديد تؤكد اقتراب ماسيمليانو أليجري، من قيادة يوفنتوس مطلع الموسم المقبل.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن يوفنتوس سيطيح بأندريا بيرلو من تدريب الفريق، حتى لو فاز بالكأس وضمن مقعدًا مؤهلًا إلى دوري أبطال أوروبا.





وزعمت التقارير إلي أن أليجري هو المرشح الأول لخلافة بيرلو في مقعد المدير الفني، نظرا لسجله المميز مع البيانكونيري في الماضي.





وبحسب ما ورد بصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن أليجري شوهد مساء الخميس، في تورينو، وهو دليل آخر على عودته إلى يوفنتوس بعد عامين من الإقالة".





ولكن لا يزال يمتلك منزلاً في تورينو، ويلعب ابنه كرة القدم في فريق مقره بالمدينة التي تحتضن نادي يوفنتوس.



