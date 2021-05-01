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الأهلي يكشف حقيقة احتراف محمد شريف

السبت 01/مايو/2021 - 07:19 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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حدد مسؤولو النادي الأهلي موقفهم من احتراف محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.

الأهلي يرفض رحيل محمد شريف
ورفض مسؤولو النادي الأهلي فكرة خروج محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر للاحتراف الخارجي، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء رفضوا خطوة رحيل محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، للاحتراف الخارجي.

وأتم المصدر موضحا أن مجلس إدارة النادي الأهلي لا يفكروا في التفريط في خدمات محمد شريف إذ يعتبر هو المهاجم الأول للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر.

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