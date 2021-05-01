تين هاج مستمر مع آياكس موسم آخر

أعلن آياكس أمستردام الهولندي عن تجديد عقد مديره الفني إيرك تين هاج ليقطع الطريق أمام الأندية المهتمة بالتعاقد معه.





وقال آياكس في بيان له عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت:" توصل آياكس إلى اتفاق مع إريك تن هاج لتجديد عقده الذي يستمر حتى 30 يونيو 2022 وستدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ في 1 يوليو 2021 وستستمر حتى 30 يونيو 2023".





وقاد تين هاج تدريب آياكس في 1 يناير 2018 وفي موسم 2018/2019 قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الهولندي وكأس هولندا ووصل إلى الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





وحصل تين هاج على كأس السوبر الهولندي في بداية موسم 2019/2020 ثم انتهى ذلك الموسم قبل الأوان بسبب جائحة فيروس كورونا مع وجود آياكس في صدارة الجدول الدوري.





وفي موسم 2020/2021، احتل آياكس المركز الثالث في مجموعته في دوري أبطال أوروبا وبعد إقصاء ليل ويونج بويج ودع الدوري الأوروبي علة يد روما ولكن بعد أيام قليلة فقط فاز بكأس هولندا.





ويحتاج آياكس إلى نقطة فقط من مبارياته الأربع المتبقية في الدوري الهولندي ليتمكن من تحقيق اللقب للمرة 35 في تاريخه علماً يان تين هاج ارتبط مؤخراً بتدريب توتنهام الإنجليزي.



