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حارس الزمالك يخفض طلباته المادية للرحيل عن القلعة البيضاء

السبت 01/مايو/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تخفيض مطالبه المالية في الفترة المقبلة من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

رحيل محمد عواد عن الزمالك في الصيف
وطلب محمد عواد من الأندية التي تفاوضه الحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد من أجل الموافقة على تمثيل أحدهم في الموسم الجديد.

من جانبه وافق محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تخفيض مطالبه على أمل إيجاد عرض جيد للرحيل عن القلعة البيضاء ومن ثم المشاركة على أمل العودة لمنتخب مصر.

وتمسك محمد عواد بالرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الموسم المقبل بعد خروجه من حسابات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وتلقى محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عرضا جديا من الإسماعيلي للعودة إلى تمثيل الدراويش من جديد في الميركاتو الصيفي المقبل.

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