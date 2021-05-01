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فاسكيز يحسم مصيره مع ريال مدريد

السبت 01/مايو/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد الإسباني حسم مستقبله مع الملكي والذي ينتهي عقده معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن لوكاس فاسكيز يقترب جداً من تجديد عقده مع الملكي غلى الرغم من إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فاسكيز فضل الاستمرار مع ريال مدريد وقد وافق على تجديد عقده لمدة 3 مواسم مع الملكي وبراتب قدره 5 ملايين يورو سنوياً.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن العديد من الأندية أعربت عن رغبتها في التعاقد مع فاسكيز على رأسها بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان وميلان الإيطاليين ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.

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