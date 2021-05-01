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وفاة 15 شخصا في حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا بالهند

السبت 01/مايو/2021 - 05:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بأن السلطات الهندية أعلنت عن اندلاع حريق بمستشفى لمرضى كورونا يقتل 15 شخصا غرب البلاد.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية، الجمعة، بأن الهند سجلت أكثر من 390 ألف إصابة خلال 24 ساعة وأغلقت مراكز التطعيم لنقص الجرعات.

وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينغلا، إن بلاده جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، مضيفا أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة.

وذكر خلال مؤتمر صحفي: "نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين. ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم".

وأشار إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم إمدادات من عقار "فافيبيرافير" لعلاج "كوفيد 19"، مضيفا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار "ريمديسيفير".

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