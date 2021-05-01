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توخيل: لا نمتلك رفاهية التقاط الأنفاس

السبت 01/مايو/2021 - 05:36 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، توماس توخيل، إنه يستمتع بالمنافسة في 3 مسابقات مختلفة في خضم جدول مزدحم لا يملك معه رفاهية التقاط الأنفاس.

ولا يزال تشيلسي ينافس في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال وخاض النادي اللندني ثماني مباريات في أبريل (نيسان) بعد فترة التوقف الدولي الشهر الماضي ولعب مباراة في منتصف كل أسبوع.

وقال توخيل الذي سبق له تدريب باريس سان جيرمان للصحافيين: "إنه جدول في غاية القسوة، لعبنا في فرنسا نفس القدر من المباريات.. لكن بالطبع هناك اختلافات كبيرة بين المسابقتين من حيث حجم التحديات وقوة المنافسة، نلعب في مستويات أخرى لا هوادة فيها.. لا نملك رفاهية التقاط الأنفاس والاسترخاء والراحة".

وسيواجه تشيلسي، صاحب المركز الرابع بالدوري الممتاز، منافسه فولهام في مباراة قمة غرب لندن غداً السبت، وهو يضع عينه على مباراة إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم الأربعاء، وتعادل الفريقان ذهاباً 1-1 في مدريد.

وقال توخيل الذي يتأخر وست هام الخامس بثلاث نقاط عن فريقه: "فولهام فرصة سانحة للحفاظ على هذه الأفضلية في الدوري، أعلم أن المباراة تأتي وسط مواجهتين في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، إنه أسبوع غير عادي لكني سعيد لأن اللحظة حانت لإثبات قدرتنا على التركيز".

وسجل مهاجم تشيلسي تيمو فيرنر، 3 أهداف فقط منذ مطلع العام وقال توخيل إن اللاعب الألماني، الذي ذكرت تقارير أنه انتقل مقابل 50 مليون يورو (60.44 مليون دولار) العام الماضي، يجب أن يحافظ على تركيزه.

وأضاف: "هل نتمنى المزيد من الأهداف؟ نعم، هل يتمنى اللاعب المزيد من الأهداف؟ نعم، يجب أن يرفع رأسه ويثق في قدراته ويركز على هز الشباك.. هذا ما يحتاج إلى القيام به".

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