تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد كريستال بالاس في البريميرليج

يلتقي فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، مع نظيره كريستال بالاس، اليوم السبت 1 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





واستقر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام كريستال بالاس، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى: ابدرسون.

خط الدفاع: كانسيلو - لابورت - ناثان اكي - بنجامين ميندي.

خط الوسط: فيرناندينيو - زينتشينكو - فيران توريس - رحيم سترلينج.

خط الهجوم: سيرجيو أجويرو - جابريل جيسوس.



