Advertisements

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد كريستال بالاس في البريميرليج

السبت 01/مايو/2021 - 05:54 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
Advertisements
يلتقي فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، مع نظيره كريستال بالاس، اليوم السبت 1 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

واستقر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام كريستال بالاس، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: ابدرسون.
خط الدفاع: كانسيلو - لابورت - ناثان اكي - بنجامين ميندي.
خط الوسط: فيرناندينيو - زينتشينكو - فيران توريس - رحيم سترلينج.
خط الهجوم: سيرجيو أجويرو - جابريل جيسوس.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| اندلاع حريق هائل في الكيت كات.. والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 7 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يُقرر عودة ثنائي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 ص

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:02 ص

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى