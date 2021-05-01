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عاجل.. الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت 01/مايو/2021 - 06:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت السلطات الهندية، تسجيل حصيلة قياسية جديدة في أرقام إصابات فيروس كورونا اليومية، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.

وأشارت إلى أن الهند سجلت أكثر من 401 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى أكثر من 211 ألفا.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية، الجمعة، بأن الهند سجلت أكثر من 390 ألف إصابة خلال 24 ساعة وأغلقت مراكز التطعيم لنقص الجرعات.

وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينغلا، إن بلاده جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، مضيفا أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة.

وذكر خلال مؤتمر صحفي: "نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين. ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم".

وأشار إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم إمدادات من عقار "فافيبيرافير" لعلاج "كوفيد 19"، مضيفا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار "ريمديسيفير".

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