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"جوجل" يحتفل مع العمال بعيدهم
السبت 01/مايو/2021 - 06:40 ص
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احتفل محرك البحث "جوجل" بعيد العمال الذي يوافق اليوم، والأول من شهر مايو في كل عام.
ووضع عملاق محركات البحث صورة مرسومة في صدارة صفحة البحث تشير إلى المهام التي يؤديها العمال مثل البناء والدهانات، وغيرها من الأعمال.
يوم العمال العالمي يسمى أيضا يوم العمل في بعض البلدان، هو احتفال شيوعي، لاسلطوي، اشتراكي، علماني، نقابي سنوي يقام في دول عديدة احتفاءً بالعمال، تنظمه حركة عمالية، شيوعية، لاسلطوية (فوضوية)، اشتراكية. يحتفل به في الأول من شهر مايو من كل سنة في أغلب دول العالم، وعطلة رسمية في عدد منها.
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