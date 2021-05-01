"جوجل" يحتفل مع العمال بعيدهم

احتفل محرك البحث "جوجل" بعيد العمال الذي يوافق اليوم، والأول من شهر مايو في كل عام.





ووضع عملاق محركات البحث صورة مرسومة في صدارة صفحة البحث تشير إلى المهام التي يؤديها العمال مثل البناء والدهانات، وغيرها من الأعمال.



