"دلال وسمير وإيمي أجمل القلوب"..وفاء عامر تدعو بالشفاء لأسرة سمير غانم









قامت الفنانة وفاء عامر ، بنشر منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتمنى فيه الشفاء لدلال عبدالعزيز ،وسمير غانم، وإيمي.









علقت" عامر" علي المنشور قائلة:"دلال و سمير و إيمي أجمل القلوب ألف مليار سلامة بجد كل الدنيا بتحبكم لانكم تستاهلوا دعاء الناس الطيبين ربنا يشفيكم و يعافيكم".









والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة دلال عبدالعزيز ،مسلسل "ملوك الجدعنه" مع الفنان مصطفى شعبان، عمرو سعد،رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل.