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"دلال وسمير وإيمي أجمل القلوب"..وفاء عامر تدعو بالشفاء لأسرة سمير غانم

السبت 01/مايو/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
منار داود
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قامت الفنانة وفاء عامر ، بنشر منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتمنى فيه الشفاء لدلال عبدالعزيز ،وسمير غانم، وإيمي.


علقت" عامر" علي المنشور قائلة:"دلال و سمير و إيمي أجمل القلوب ألف مليار سلامة بجد كل الدنيا بتحبكم لانكم تستاهلوا دعاء الناس الطيبين ربنا يشفيكم و يعافيكم".


والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة دلال عبدالعزيز ،مسلسل "ملوك الجدعنه" مع الفنان مصطفى شعبان، عمرو سعد،رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل.

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