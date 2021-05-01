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درجة الحرارة تصل لـ40 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

السبت 01/مايو/2021 - 07:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 1 مايو 2021، 19 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على كافة الأنحاء

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

بيان بدرجات الحرارة
أما درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فهي كالتالي:
القاهرة 36 21

الاسكندرية 32 20

وادى النطرون 34 19

طنطا 36 21

شبين الكوم 37 21

دمنهور 35 20

بلطيم 29 20

مطروح 33 19

السلوم 36 18

سيوة 40 22

بورسعيد 30 20

دمياط 31 19

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الاسماعيلية 36 22

السويس 36 21

العريش 30 20

رفح 31 19

رأس سدر 37 19

نخل 35 18

نويبع 35 25

طابا 34 23

كاترين 29 17

الطور 34 21

شرم الشيخ 39 25

الغردقة 38 24

مرسى علم 36 23

الفيوم 38 21

بنى سويف 38 21

المنيا 39 23

أسيوط 39 23

سوهاج 39 24

قنا 39 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

ادفو 40 26

أبوسمبل 40 25

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 34 25

ابو رماد 36 26

حلايب 33 25

رأس حدربة 35 24

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