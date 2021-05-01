محافظ أسوان يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

وأجرى المحافظ اتصالات هاتفية هنأ خلالها الأنبا هدرا مطران أسوان للأقباط الأرثوذكس، و الأب أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليكية بأسوان، والقس موريس مكرم راعى الكنيسة الإنجيلية بأسوان،

وبعث عطية ببرقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقد أكد محافظ أسوان على روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية وبأن وحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية،

وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى في كل المناسبات ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة، مشيدًا بالإجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا والتي إتخذتها الكنائس بأسوان بإقتصار الصلوات على الأباء الكهنة والشمامسة فقط حرصًا على أبنائنا من خطر تفشى وإنتقال العدوى للفيروس في هذه المرحلة الاستثنائية وهو الذى يعطى النموذج الوطنى لمواجهة التحديات وخاصة هذا الوباء الخطير.