Advertisements

محافظ أسوان يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

السبت 01/مايو/2021 - 07:55 ص
محافظ أسوان يهنئ الأقباط
محافظ أسوان يهنئ الأقباط
فتح الله رضوان
Advertisements
قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للأخوة الأقباط وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وأجرى المحافظ اتصالات هاتفية هنأ خلالها الأنبا هدرا مطران أسوان للأقباط الأرثوذكس، والأب أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليكية بأسوان، والقس موريس مكرم راعى الكنيسة الإنجيلية بأسوان،

وبعث عطية ببرقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقد أكد محافظ أسوان على روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية وبأن وحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية، وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى في كل المناسبات ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة، مشيدًا بالإجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا والتي إتخذتها الكنائس بأسوان بإقتصار الصلوات على الأباء الكهنة والشمامسة فقط حرصًا على أبنائنا من خطر تفشى وإنتقال العدوى للفيروس في هذه المرحلة الاستثنائية وهو الذى يعطى النموذج الوطنى لمواجهة التحديات وخاصة هذا الوباء الخطير.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 12 ساعة

فاسكيز يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 16 ساعة

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ ساعتين

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يُقرر عودة ثنائي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 ص

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

04:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى