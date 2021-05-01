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68333 إصابة و2595 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

السبت 01/مايو/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 68333 إصابة و2595 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الخميس.

 

وارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البرازيل، خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 68333، مقابل 69383 الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 14659011.

 

ورصدت الصحة البرازيلية، 2595 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 3001 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 403781 شخصا، بينما بقيت نسبة الفتك عند مستوى 2.7%.

 

وكانت البرازيل، سجلت ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

 

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فيروس كورونا البرازيل إصابات كورونا

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