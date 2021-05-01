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تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

السبت 01/مايو/2021 - 09:09 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 أبريل نيسان صعودا من 13 إصابة في اليوم السابق.

 

وأصدرت اللجنة الصينية، بيانًا قالت فيه إن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج، مضيفة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض تراجع إلى 16 بعد أن كانت 19 قبل يوم. ولا تصنفها الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

 

وأوضحت اللجنة الصينية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حاليا بلع 90671 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 

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