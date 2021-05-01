"أمطار رعدية"... اعرف تفاصيل حالة الطقس في السعودية اليوم

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق1-5-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في السعودية:

ويستمر الطقس في السعودية اليوم السبت حار نسبياً في شمال المملكة وصولاً لحائل كما وتستمر الاجواء حارة في باقي المناطق ومعتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.





ويتوقع ان تستمر الفرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار على اجزاء من جنوب وجنوب غرب وغرب المملكة، وتكون الهطولات غزيرة احياناً وتترافق بتساقط زخات البَرَد في بعض من هذه المناطق.



