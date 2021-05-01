طقس اليوم في الكويت مائل للحرارة ليلا

حالة الطقس في الكويت:





يكون الطقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



