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طقس اليوم في الكويت مائل للحرارة ليلا

السبت 01/مايو/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق1-5-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت:

يكون الطقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

وفى المساء يكون مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

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