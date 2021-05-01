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أخبار الطقس اليوم السبت 1-5-2021 في الإمارات
السبت 01/مايو/2021 - 09:31 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق1-5-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في الامارات:
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الامارات أن يكون الطقس السبت صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وشمالاً خاصة بعد الظهر ومائلا للحرارة نهارا.
الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.
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