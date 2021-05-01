أخبار الطقس اليوم السبت 1-5-2021 في الإمارات

حالة الطقس في الامارات:





وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الامارات أن يكون الطقس السبت صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وشمالاً خاصة بعد الظهر ومائلا للحرارة نهارا.





الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.



