نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة

بات الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبًا من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.









وعقد مسئولو نادي بيراميدز جلسة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، من أجل حسم الأمور التعاقديه والاتفاق على التفاصيل المالية، في التجمع الخامس.









وعرض مسئولو نادي بيراميدز على اللاعب، الحصول على مبلغ 1.7 مليون دولار في الموسم الواحد.









ولازال فرجاني ساسي في مرحلة الدراسة مع وكيله التونسي، لتحديد وجهته المقبلة خاصة أنه يفضل البقاء في مصر في ظل رغبة أسرته البقاء في القاهرة لكن هناك صعوبة في استمراره مع الزمالك بسبب الخلاف على الأمور المالية.



