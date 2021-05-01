Advertisements

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة

السبت 01/مايو/2021 - 08:34 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
بات الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبًا من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.


وعقد مسئولو نادي بيراميدز جلسة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، من أجل حسم الأمور التعاقديه والاتفاق على التفاصيل المالية، في التجمع الخامس.


وعرض مسئولو نادي بيراميدز على اللاعب، الحصول على مبلغ 1.7 مليون دولار في الموسم الواحد.


ولازال فرجاني ساسي في مرحلة الدراسة مع وكيله التونسي، لتحديد وجهته المقبلة خاصة أنه يفضل البقاء في مصر في ظل رغبة أسرته البقاء في القاهرة لكن هناك صعوبة في استمراره مع الزمالك بسبب الخلاف على الأمور المالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك ضد البنك الأهلي الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 15 ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 5 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

فاسكيز يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يُقرر عودة ثنائي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

سر تراجع البدري عن تدريب الزمالك

الزمالك يرفض رحيل ساسي في الميركاتو الصيفي

الزمالك يتمسك بتجديد عقد ساسي

فرجاني ساسي يحسم مصيره مع الزمالك

تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

الزمالك يقترب من تجديد عقد فرجاني ساسي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

05:27 ص

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

04:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى