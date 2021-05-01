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هل يعود أليجري إلى يوفنتوس؟

السبت 01/مايو/2021 - 09:14 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري شوهد في مدينة تورينو أمس الخميس وسط أنباء تربطه بالعودة إلى يوفنتوس الإيطالي.


وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن مستقبل أندريا بيرلو مع يوفنتوس مازال مجهولا وقد تتم إقالته نهاية الموسم الحالي.


وأكدت الصحيفة الإيطالية أن أليجري المدير الفني السابق للسيدة العجوز كان قد شوهد في تورينو أمس الخميس وهو دليل جديد على قربه من العودة الى تدريب يوفنتوس.


وألمحت الصحيفة الإيطالية أن المدير الفني الإيطالي لا يزال يمتلك منزلاً في مدينة تورينو علماً بأن أليجري كان قد تمت إقالته من تدريب يوفنتوس قبل عامين.

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