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موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 01/مايو/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي المصري حامل اللقب، أمام صن داونز الجنوب أفريقي.


وتعد هذه المواجهة الثالثة على التوالي بين الفريقين، في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد بطولتي 2019، و2020.


ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على صن داونز، يوم الجمعة الموافق 21 مايو الحالي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، في مباراة الإياب في دور الثمانية في دوري الأبطال.


وستقام مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

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