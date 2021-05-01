مقتل 11 شخصًا وإصابة 102 بجروح بسبب الطقس القاسي في شرق الصين

ضربت عاصفة رعدية شديدة مدينة بشرق الصين، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 102 آخرين، وتسببت رياح قوية في انهيار مبان وأشجار.





كانت مدينة نانتونغ، الواقعة في مقاطعة جيانغسو الشرقية، من بين الأكثر تضررا عندما اجتاح الطقس القاسي دلتا نهر اليانغتسي ليلة الجمعة، وفقا لصحيفة جلوبال تايمز التابعة للدولة. وذكر إشعار للحكومة المحلية أن عمال الإنقاذ أخلوا 3050 شخصا.



