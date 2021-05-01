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مقتل 11 شخصًا وإصابة 102 بجروح بسبب الطقس القاسي في شرق الصين
السبت 01/مايو/2021 - 09:49 ص
منار طارق
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ضربت عاصفة رعدية شديدة مدينة بشرق الصين، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 102 آخرين، وتسببت رياح قوية في انهيار مبان وأشجار.
كانت مدينة نانتونغ، الواقعة في مقاطعة جيانغسو الشرقية، من بين الأكثر تضررا عندما اجتاح الطقس القاسي دلتا نهر اليانغتسي ليلة الجمعة، وفقا لصحيفة جلوبال تايمز التابعة للدولة. وذكر إشعار للحكومة المحلية أن عمال الإنقاذ أخلوا 3050 شخصا.
وقلبت سرعة الرياح التي بلغت 162 كيلومترًا (100 ميل) في الساعة سفينة صيد. وقال الإشعار إنه تم إنقاذ اثنين من البحارة وتجري عمليات البحث عن الطاقم التسعة المتبقين. وقد تمت استعادة الكهرباء في نانتونغ، وتم تنظيف الأشجار المنهارة، والمركبات المتضررة، وكذلك النوافذ التي تحطمت.
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