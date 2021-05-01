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الحلقة الـ18 من "نجيب زاهي زركش".. سرقة خزنة يحيى الفخراني وكريم عفيفي يفشل في التمثيل

السبت 01/مايو/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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عرضت قناة"ON" أمس الحلقة 18 من مسلسل "نجيب زاهي زركش"، للفنان يحيى الفخراني، ودارت أحداث تلك الحلقة حول ذهاب "سعد" لزيارة "نجيب"يحيى الفخراني، فيخبره بأنه جاء له دور ما في إحدى المسلسلات، للبدء في طريق النجومية، ويطلب منه أن يحضر معه البروفات، فيوافق على الفور ثم يأمر "طريف" بدفع مبلغ مالي لمساعدة سعد.

يتحدث "سعد" مع "نانسي"رنا رئيس عن رغبته فى اقتحام عالم التمثيل، ثم يعترف بحبه لها، فتخبره أنها تريد أن تكون صديقته فقط.

يتوجه "طريف" إلى "شيرين" "أنوشكا، ويقول لها أنه تم قراءة فاتحة ابنها" مؤنس" محمد يسري على" نهى" ابنة "صابر" عامل البوفيه، فتذهب سريعًا لفيلا أخيها وتصرخ في وجه ابنها مؤنس ثم تقوم بتوبيخه، ويسمعها زركش وتنشب خناقة بينهما ويطلب منها زركش أن تدخل الفيلا بأدب أو تغادرها بأدب.

يذهب" سعد" لكي يؤدى دوره، لكنه يفشل فيه، ثم يعترف "مسعد" بحبه لـ"نانسي" في ظل ابتعادها عنه.

تقوم "شيرين" باستعداء"نهى" وتطلب منها أن تبتعد عن ابنها ولكنها ترفض وتخبرها أنها لا تطمع في أموالها أو أمواله، وتخبرها أنها ستتزوجه، وبعدها قامت بتحذير والدها بالاستمرار في العمل أو ارتباط ابنته بابنها.


كما تعرضت الخزنة الخاصة بـ" نجيب" التي تحمل الأوراق التي تخص تحاليل الDNA التي تُثبت أي من أبناء شفيقة الثلاثة هو ابنه للسرقة، وتبدأ الشرطة في البحث عن الجاني من خلال متابعة زوار القصر الذين ظهروا في كاميرات المراقبة.

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