فينوس ويليامز تودع بطولة مدريد سريعاً

ودعت الأمريكية فينوس ويليامز (40 عاماً) بشكل سريع بطولة موتوا مدريد المفتوحة للتنس بعدما خسرت في الجولة الأولى أمام مواطنتها جينيفر برادي في مباراة دامت أكثر من ساعة ونصف الساعة بقليل.





ولم تتمكن أكبر لاعبة في المسابقة من الصمود طويلاً أمام منافسة تتمتع بالطاقة والقوة وانتهت المباراة بالخسارة بواقع مجموعتين (6-2 و6 -4).





ولم يكن أمام المصنفة الأولى عالمياً سابقاً وصاحبة 49 لقباً في مشوارها، على الرغم من أن آخرها كان قبل خمس سنوات، في كاوشيونغ، من المضي قدماً في المنافسة، لتخرج من الدور الأول.

وخاضت اللاعبة المنحدرة من فلوريدا والتي كانت من أفضل اللاعبات في فترات سابقة رغم أنها حالياً تبدو في نهاية مسيرتها، في مدريد البطولة الرابعة لها هذا العام، مع العلم أنها لم تتجاوز الجولة الثانية في أي مما سبق.





وكانت فينوس، التي خاضت بطولة موتوا مدريد المفتوحة للمرة السادسة في تاريخها، على مقربة من الفوز بلقبها عام 2010، عندما وصلت للنهائي لكنها خسرت أمام الفرنسية أرافان رزاي.





وعلى العكس تماماً تطمح برادي، التي بلغت هذا الموسم نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، لكنها سقطت أمام أوساكا، في زيادة إنجازاتها التي يبرز فيه فقط الفوز في بطولة ليكسينغتون نسخة 2020.





وستواجه الأمريكية في الدور الثاني اللاتفية يلينا أوستابينكو التي تغلبت على السلوفينية بولونا هيركوج (6-3 و6-1).



