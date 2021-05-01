مافريكس يفوز على بيتونز بدوري السلة الأمريكي

تغلب دالاس مافريكس على غياب نجمه الكبير لوكا دونسيتش بسبب المرض، وحقق الفريق فوزا ثمينا 115 / 105 على مضيفه ديترويت بيستونز أمس الجمعة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.





وحقق مافريكس الانتصار الـ35 له مقابل 27 هزيمة في البطولة هذا الموسم حتى الآن ، وذلك بفارق انتصار واحد فقط عن لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب الذي حقق 36 انتصارا مقابل 26 هزيمة حتى الآن.





وعانى ميلواكي باكس من إصابة لاعبه اليوناني الشهير جيانيس أنتيتيكونمبو أفضل لاعب في البطولة بالموسم الماضي ، والذي خرج مصابا في الكاحل ، ليخسر الفريق أمام مضيفه هيوستن روكيتس 136 / 143 .





وأظهر كيفن دورانت مهاراته الرائعة وقاد فريقه بروكلين نيتس لفوز كبير 130 / 113 على مضيفه إنديانا بيسرز.





وسجل دورانت 42 نقطة وعشر تمريرات حاسمة وثلاث متابعات في المباراة ليلعب دورا كبيرا في فوز فريقه.





وفي مباريات أخرى ، فاز دينفر ناجتس على تورنتو رابتورز 121 / 111 ومينيسوتا تيمبروولفزعلى جولدن ستيت واريورز 126 / 114 ونيو أورليانز بيليكانز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 109 / 95 .



