Advertisements

مافريكس يفوز على بيتونز بدوري السلة الأمريكي

السبت 01/مايو/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
Advertisements
 تغلب دالاس مافريكس على غياب نجمه الكبير لوكا دونسيتش بسبب المرض، وحقق الفريق فوزا ثمينا 115 / 105 على مضيفه ديترويت بيستونز أمس الجمعة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق مافريكس الانتصار الـ35 له مقابل 27 هزيمة في البطولة هذا الموسم حتى الآن ، وذلك بفارق انتصار واحد فقط عن لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب الذي حقق 36 انتصارا مقابل 26 هزيمة حتى الآن.

وعانى ميلواكي باكس من إصابة لاعبه اليوناني الشهير جيانيس أنتيتيكونمبو أفضل لاعب في البطولة بالموسم الماضي ، والذي خرج مصابا في الكاحل ، ليخسر الفريق أمام مضيفه هيوستن روكيتس 136 / 143 .

وأظهر كيفن دورانت مهاراته الرائعة وقاد فريقه بروكلين نيتس لفوز كبير 130 / 113 على مضيفه إنديانا بيسرز.

وسجل دورانت 42 نقطة وعشر تمريرات حاسمة وثلاث متابعات في المباراة ليلعب دورا كبيرا في فوز فريقه.

وفي مباريات أخرى ، فاز دينفر ناجتس على تورنتو رابتورز 121 / 111 ومينيسوتا تيمبروولفزعلى جولدن ستيت واريورز 126 / 114 ونيو أورليانز بيليكانز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 109 / 95 .

أخبار تهمك

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُقرر عودة ثنائي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 11 ساعة

فاسكيز يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

05:27 ص

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

04:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى