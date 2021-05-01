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مقتل 21 شخصا جراء انفجار شاحنة مفخخة في منزل بأفغانستان

السبت 01/مايو/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال مسؤولون، اليوم السبت، ان عدد القتلى في تفجير انتحاري بشاحنة ملغومة استهدف منزلا في شرق افغانستان ارتفع الى 21 شخصا واصيب 90 اخرون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن التفجير الذي وقع في وقت متأخر من ليلة الجمعة في بول العلم، عاصمة إقليم لوجار. ولم يكن هناك ما يشير الى سبب استهداف بيت الضيافة. في أفغانستان، بيوت الضيافة غالبًا ما توفرها الحكومة مجانًا، وعادة ما تكون للفقراء والمسافرين والطلاب.

وسرعان ما ألقت وزارة الداخلية باللوم على طالبان. ولم يصدر رد فوري من طالبان. وجاء الهجوم عشية الموعد الرسمي المحدد لبدء الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان. ولم تقدم طالبان، التي طالبت بانسحاب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الأول من مايو، أي ضمانات لسلامة القوات المغادرة.

ولم يكن هناك ما يشير إلى أن القصف مرتبط بالانسحاب ولا توجد قوات أمريكية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي في مقاطعة لوجار.

وقال حسيب ستانيكزاي، رئيس مجلس مقاطعة لوغار، إنه في وقت الهجوم، كانت مجموعة من الشرطة المحلية تقيم في دار الضيافة، في انتظار نقلها إلى المنزل. احتل طلاب من مناطق نائية أخرى غرفًا أخرى جاءوا إلى عاصمة المقاطعة لإجراء امتحانات القبول بالجامعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، إن الهجوم قيد التحقيق وإن سطح دار الضيافة انهار بسبب القصف، موضحا إن هناك مخاوف من أن تعلق الجثث تحت الأنقاض.

بعد عشرين عاما، تنهي واشنطن "حربها الأبدية" في أفغانستان. وابتداء من يوم السبت، سيبدأ آخر ما تبقى من 2500 إلى 3500 جندي أمريكي في مغادرة البلاد، على أن يتم الانسحاب بالكامل بحلول 11 سبتمبر على أبعد تقدير. ويأتي الانسحاب وسط عودة حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان.

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