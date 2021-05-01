فورمولا وان: رئيس فريق هاس يثني على أداء شوماخر

أثنى جونثر شتاينر رئيس فريق هاس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، على مايك شوماخر "المحترف" قبل سباق البرتغال المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، وهو ثالث سباقات هذا الموسم.





وقال شتاينر لشبكتي "ار.تي.ال" و"ان.تي.في" اليوم الثلاثاء :"إنه هادئ للغاية، مستعد للغاية، لا أراه أبدا مذعورا، لم يضطرب، وأنا أعتقد أن هذا شيئا رائعا لسائق يبلغ من العمر 22 عاما فقط. يستعد بدقة، وهو يركز بشكل كبير".





وأضاف :"أعتقد أن لديه أشياء قليلة تدور في عقله في هذه اللحظة بخلاف أن يكون ناجحا في فورمولا وأن يقدم عاما أول جيدا، حتى ولو كان سيصبح عاما صعبا. إنه واقعي للغاية فيما يتعلق بما هو ممكن وما هو غير ممكن".





بعد الفوز بلقب فورمولا-2 في العام الماضي، شارك شوماخر للمرة الأولى في فورمولا هذا العام.





وقال شتاينر عن نجل بطل فورمولا-1 سبع مرات مايكل شوماخر :" يحافظ دائما على حماس المحيطين به، محترف، كأنه يقوم بهذا لوقت طويل. أعتقد أن هذا جميل ورائع".





ومع ذلك، قال مايك مؤخرا عن أول مواسمه في فورمولا-1 إنه "نوع من العذاب" بسبب الافتقار للتنافس الحقيقي في الجزء الخلفي من شبكة الانطلاق.





وقال للقناة البريطانية "تشانل 4" :"لا أستمتع بالسباق عندما لا أكون الأول". وأنهى شوماخر أول سباقين في فورمولا-1 هذا الموسم في المركز السادس عشر بدون أن يحصد أي نقطة حتى الآن.