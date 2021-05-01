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موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 01/مايو/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يلتقي فريق الهلال بنظيره الشباب، في الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان"، حيث سيحل ضيفًا على الليوث.


وتقام مباراة الهلال والشباب، في من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق السابع من شهر مايو المقبل.


وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.


ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودى للمحترفين برصيد 48 نقطة، ثم يأتي الشباب في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

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