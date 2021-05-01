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"جرس إنذار".. الصحة تكشف تفاصيلا جديدة عن الوضع الوبائي في مصر (فيديو)

السبت 01/مايو/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أن هناك زيادة مستقرة في الأعداد، حيث لا يوجد تصاعد مفاجىء أو مضاعف في الأعداد.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن وحجم الزيادة يتناسب مع عدد الأسرة بالمستشفيات، حيث مازال يوجد سعة استعابية بالمستشفيات، ولكن هذه الزيادة يجب أن تكون جرس إنذار للمواطنين حتى لا يسوء الوضع.

وعن الوضع الوبائي في سوهاج أوضح مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، أن الوضع استقر، حيث أرسلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فرق طبية لتوعية المواطنين في المحافظة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولمسوا استجابة كبيرة من المواطنين.

وأضاف أن معدل الإصابات في محافظات الصعيد بما فيها محافظة سوهاج يشهد انخفاضا خلال الفترة الأخيرة، معلقا: "منحنى الإصابات بينخفض"..

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