أحمد مجاهد يكشف عن مفاجأة بشأن مشاركة الشناوي مع المنتخب في الاأولمبياد

كشف أحمد مجاهد، رئيس لجنة التطبيع في اتحاد الكرة المصري، عن مفاجأة كبرى بشأن مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع منتخب مصر للشباب في أولمبياد طوكيو.





وأشار مجاهد في تصريحات تليفزيونية أن محمد الشناوي لن يتواجد في قائمة منتخب مصر الأولمبي النهائية، في أولمبياد طوكيو، وذلك في حال نجح الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم السابع عشر من شهر يوليو المقبل.





جدير بالذكر أن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، كان قد أكد على أن محمد الشناوي سيكون ضمن قائمة اللاعبين الكبار المرشحين ليكونوا ضمن الثلاثي الداعم للفراعنة في أولمبياد بكين.





ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب الأولمبي، يوم 6 يوليو المقبل، على أن تسافر البعثة إلى طوكيو يوم السادس عشر من الشهر ذاته، إلى اليابان، تمهيداً لبدء المنافسات.





وكانت أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري في مجموعة إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.



