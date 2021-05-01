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التعليم" تعلن وظائف بمدارس النيل المصرية

السبت 01/مايو/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للعمل بمدارس النيل المصرية للعام الدراسي 20212022، وذلك إلكترونيًا عبر الرابط التالي http:nes.moe.edu.egstaff.aspx

وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم، وامتحان تحديد مستوي لغة انجليزية.

وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والإلتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.

جدير بالذكر أن فروع مدارس النيل المصرية هي "أكتوبر، الشيخ زايد، السادات، العبور، الياسمين، الأندلس، بورسعيد، دمياط الجديدة، المنيا، أسيوط الجديدة، قنا، طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، أسوان الجديدة، الشروق".

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