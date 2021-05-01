موعد مباراة مانشستر سيتي و باريس سان جيرمان في إياب دوري الأبطال

يستقبل ملعب الاتحاد مباراة من العيار الثقيل تجمع بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة، ومن المقرر يكون اللقاء يوم الثلاثاء المُقبل الموافق 4 من شهر مايو.









وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد نجح في تحقيق انتصار هام خارج أرضه على ملعب بارك دو برانس " حديقة الأمراء" معقل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالعاصمة الفرنسية باريس، بهدفين لهدف، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت دبي.









وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا.



