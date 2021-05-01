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سقوط عدد من المواطنين الأمريكيين في حادث التدافع بإسرائيل

السبت 01/مايو/2021 - 09:48 ص
حادث التدافع
حادث التدافع
وكالات
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أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم السبت، سقوط عدد من المواطنين الأمريكيين في حادث تدافع احتفال لاك بعومر الديني، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

وكانت السلطات الإسرائيلية، أعلنت مقتل 45 شخصًا، وإصابة 150 آخرين بجروح جراء حادث التدافع الضخم الذي وقع خلال احتفال ديني شارك فيه عشرات آلاف اليهود المتشدّدين، في أكبر تجمّع في البلاد منذ بدء جائحة كورونا.

 

جاء ذلك في انهيار جسر أثناء احتفالهم بعيد الشعلة في الخليل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

 

ويحتفل اليهود في إسرائيل وأنحاء العالم بعيد الشعلة والمعروف أيضًا باسم "لاج بعومر"، إشارة إلى اليوم الـ33 لتعداد الأيام بعد عيد الفصح.

 

وتتميز الاحتفالات بهذا العيد بإيقاد الشُعل تذكارًا لثورة "بار كوخبا" في القرن الثاني ميلاديًا ضد الرومان، حيث كان ذلك في عام 132 الميلادي، أي بعد مرور 62 عامًا على خراب "الهيكل المقدس الثاني"، حسب التعبير اليهودي.

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