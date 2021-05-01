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زلزال قوي يضرب شمال اليابان

السبت 01/مايو/2021 - 09:29 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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ضرب زلزال بلغ قوته 6.6 درجة  شمال اليابان، حسبما أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، اليوم السبت.

 

حذرت وكالة الأرصاد اليابانية، من احتمال حدوث انهيارات أرضية في التلال الشمالية الشرقية.

 

وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية، بأن الزلزال وقع بالقرب من ساحل مقاطعة مياجي بشمال طوكيو، في منطقة ليست بعيدة عن محطة فوكوشيما النووية المدمرة، حيث كانت شركة طوكيو "إليكتريك"، التي تمتلك المحطة تجري فحوصا.

 

وحتى الآن، لم تصدر وكالة الأرصاد اليابانية أي تحذير من إمكانية حدوث تسونامي.

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