في عيدهم.. السيسي يوجه رسالة إلى عمال مصر

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، العمال في مصر بعيدهم، قائلا: "اغتنم هذه الفرصة لأتوجه لكل عامل على جهودهم المثمرة، والسير على طريق العمل والإنتاج كركيزة بناء لحاضر ومستقبل بلادنا".



وأشار "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة عيد العمال، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية، ومحرك التنمية، وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل.



وأضاف أن كل الأديان السماوية أكدت أن العمل عبادة، موجها رسالة للعمال، قائلا: "وطنكم دائما ينظر لكم بعين الاعتبار والفخر، ولعملكم الدؤوب".

