الرئيس السيسي ينيب محافظ القاهرة في حضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان



أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم يوم 25 رمضان 1442هـ الموافق 7مايو 2021م، وذلك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).



وقالت الأوقاف في بيان لها: بهذه المناسبة فإن وزارة الأوقاف وزيرًا وأئمة وجميع العاملين بها يتوجهون بالشكر للرئيس على تفضله بهذه الإنابة، سائلين الله (عز وجل) أن يوفق سيادته وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه، وأن يعجل سبحانه برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.



وكان قد افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، معسكر أبي بكر الصديق لمسئولي الدعوة الإلكترونية بالمديريات في محافظة الإسكندرية، الخميس، بحضور المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة واللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزه، والشيخ محمد خشبة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية ولفيف من القيادات الدعوية بالمحافظة ومسئولي الدعوة الإلكترونية بالمديريات، وسط مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.



وقال وزير الأوقاف، إنه بعد نجاح الأوقاف في السيطرة على المساجد وفي برامج التدريب المتنوعة سواء من خلال أكاديمية الأوقاف والإدارة العامة للتدريب، أو من خلال الشراكة الواسعة مع الجامعات المصرية، وبعد إصدار نحو مائة وتسعة وتسعين إصدارًا ما بين مؤلف ومترجم، قررنا أن نقتحم بقوة عالم الفضاء الإليكتروني من خلال كتائب الوسطية والفكر المستنير بستة عشر موقعا وصفحة وقناة وفق خطة مدروسة جيدًا.



وأضاف «مختار»، انه تم إعداد فريق واعد من الشباب، لنملأ الفضاء الدعوي الإلكتروني، علمًا وفقهًا، وفكرًا وسطيا مستنيرًا بشعار: «وسطية – وطنية – فكر مستنير»، وذلك بأكثر من عشرين لغة، محاولين إيصال هذا الصوت للدنيا بأسرها، وفاءً بحق ديننا ووطننا والأمانة العظيمة التي نحملها.