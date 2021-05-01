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السيسي: من يريد أن يجد مكانا مناسبا لنفسه عليه بهذا الأمر

السبت 01/مايو/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن لنا كل الحق أن نحتفل بعيد العمال اليوم وعلى مدار الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن المصريين ضربوا المثل في إعلاء قيمة العمل انطلاقا من حرصهم على بناء وطن طابعه العزة والكرامة.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة عيد العمال، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن المشروعات القومية شاهدة على صلابة إرادة الشعب، وهو أكد للقاصي والداني صدق توجهنا للتنمية، لافتا إلى أن ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة في أساليب العمل يدفعنا إلى المنافسة والإصلاع على تجارب الأمم الأخرى.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن من يريد أن يجد مكان مناسب له في العصر الحديث، ينبغي أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان في العمل، والتكنولوجيا، وأن يجتهد لاستيعاب ثورة المعلومات، والطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في الابتكارات وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والميكنة.

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