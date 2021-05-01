إصابة أكثر من 200 شرطي في اشتباكات مع المحتجين بكولومبيا

أصيب ما لا يقل عن 209 من أفراد الشرطة في كولومبيا، خلال اليومين الأخيرين في الاشتباكات مع المحتجين على الإصلاح الضريبي المقترح من قبل الحكومة.

وأعلنت الشرطة الكولومبية، الشرطة، إصابة 209 من أفرادها بجروح منذ 28 أبريل، بمن فيهم 71 في العاصمة بوغوتا، و68 في كالي، ثالث أكبر المدن الكولومبية.

وأوقفت الشرطة، 185 شخصا أثناء الاحتجاجات، بينهم مواطنون أجانب وقاصرون.

وكانت السلطات الكولومبية، نشرت تعزيزات أمنية في مدينة كالي بجنوب غربي البلاد، حيث دارت أعنف المواجهات، وأسفرت عن سقوط قتيل واحد، حسب معطيات السلطات المحلية.

وانطلقت الاحتجاجات في كولومبيا، في 28 أبريل، إضافة إلى الإضراب العام الذي أعلنته النقابات.