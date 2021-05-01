تصريح قوي من الرئيس السيسي بشأن العمال في عيدهم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كفاح عمال مصر النبيل محل تقدير، مشيرا إلى أنه على يقين من قدرة العامل المصري على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة..

ووجه "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة عيد العمال، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، رسالة إلى عمال مصر، قائلا: "إن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير.. وسوف تجدونني دائما حافظا لعهدي معكم، باذلا أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمنوه لأنفسكم ولوطننا العزيز مصر".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، "تحية لكل عامل في سائر المواقع"، مؤكدا على اعتزازه بعمال مصر وعزيمتهم، مختتما كلمته بـ "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

