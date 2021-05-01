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الحلقة الـ18 من "النمر".. محمد مهران يسرق والدته

السبت 01/مايو/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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عرضت قناة الحياة أمس الحلقة الـ18 من مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام، ودارت أحداثها حول زيارة "نوح"محمد إمام لـ"نصر" حجاج عبد العظيم ويتضح أنه خاله، فينصحه أن يتوقف عما يفعله معهم، ويكفي ما استولى عليه، ولكنه يخبره أنه سيعذبهم ويجعلهم يفقدون كل ما يملكون.

يرتدى "علي"محمد مهران ابن "شمس"نيرمين الفقي ملابس "النمر" ويذهب لمنزل "نوح" وتحديدًا للمكان الذي خبئت فيه والدته الـ5 مليون دولار، ثم يضرب "سكلانس"محمود حافظ ويستولى عليهم، وبعد ذلك يأتي "نوح"محمد إمام و"شمس" فيعرفا ما حدث، وتدرك "شمس" على الفور أن ابنها هو من قام بذلك، ثم تطلب "نوح" لكي يساعدها فى استعادة الأموال دون ترهيب.

يطلب "الشيمي "محمد رياض من ابنه "خالد"مؤمن نور أن يسرع في تقفيل محاضر سرقة الماكينات لأنه قام بالتأمين عليها باسمه وفى هذه الحال سيحصل هو على فلوس التأمين كاملة، ثم يتفاجأ الشيمي بدخول "فريدة "ولاء الشريف الفيلا عليهم، فيخبره "خالد" أنها طلبت أن تقيم معهم، فيخبره أن اخته "ملك" لن ترضى بذلك.

تتحدث "فريدة" مع زوجها"خالد" لكي تجعله يقف ضد شقيقته "ملك"، وتنصحه ألا يبحث عنها لكي يحصل على مكانها فى العمل، ثم تعود"ملك" لمنزلها وتحاول أن تعرف من والدها مكان أمها لكن دون جدوى، ثم تتفاجأ بوجود "فريدة" في حجرتها، وتتحجج أنها كانت ستخرج ملابسها للفقراء، وتهددها لأنها قد وضعتها فى بالها تلك الفترة ولن تتركها.

يذهب "نوح" للبحث عن والده "ملك" عن طريق الممرضة التى كانت ترعى حالتها في المستشفى، لكنها تخبره برقم صاحب المستشفى الذى قام بنقل والدة ملك لمكان آخر لا يعرفه أحد سواه، ثم يضع "على" محمد مهران الأموال فى حجرته عند "الحاوي"أحمد حلاوة، وقبل خروجه من المنزل يطلب منه ألا يدخل حجرته، مما يجعله يشك فيه، وعند دخوله للحجرة يجد شنطة الأموال وقناع النمر فيظن أنه النمر، فيأخذها على الفور ويذهب للمقابر ليتحدث لماهر الشيمى فى قبره ويعتزر له ويقول له إن ابن شمس هو النمر.

يتجه"عامر"أحمد عبد الله محمود إلى "شمس"نيرمين الفقي، ويخبرها أنه يعمل مع النمر.

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