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بعد سقوطه بالاختيار 2.. قصة تنظيم أجناد مصر

السبت 01/مايو/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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شهدت أحداث مسلسل الاختيار سقوط تنظيم أجناد مصر في قبضة رجال الأمن، حيث شهدت الحلقة الثامنة عشر القبض على عنصرين من التنظيم بجانب تصفية الإرهابي همام عطيه.

همام عطية الذي جسد شخصيته الفنان محمد علاء ولقى مصرعه في تبادل إطلاق النيران مع الأجهزة الأمنية في منطقة فيصل في شارع الطوابق سنة 2015، وقضت محكمة الجنايات أمن الدولة في ديسمبر عام 2017، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد همام المتهم الرئيسي في أجناد مصر لوفاته.

متى تأسس أجناد مصر؟
وأسس همام أجناد مصر في ديسمبر عام 2013، وكانت أول عملية قسم شرطة الطالبية، ومترو البحوث، كان يجمع الشباب كيفية صناعة العبوات الناسفة في إحدى الشقق السكنية بمنطقة فيصل.

هدف تأسيس أجناد مصر
وشرع في استقطاب عناصر تعتنق الفكر التكفيري، وأسس جماعة أجناد مصر، التي انضم لها معتنقو الأفكار الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم، وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والسفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس والأقباط والكنائس، واتخذ مقرا له ليصنع القنابل والعبوات الناسفة المستخدمة في الجرائم بنفسه.

مساعد همام عطية
واستعان همام عطية بمساعده الإرهابي بلال إبراهيم صبحي فرحات، وكلفه بالمسؤولية العسكرية للتنظيم، حيث تولى الأخير الإشراف على تنفيذ العمليات العدائية ضد قوات الجيش والشرطة وإمداد أعضاء التنظيم بالعبوات الناسفة والمتفجرات.

عمليات نفذها التنظيم
ونفذ التنظيم 44 عملية أبرزها تفجيرات جامعة القاهرة التي راح ضحيتها العميد الشهيد طارق المرجاوي والمقدم أحمد زكي من قوة مديرية أمن الجيزة واللواء عبد الرؤوف الصيرفي، وتفجير قنبلة أمام قسم شرطة الطالبية، والتي أسفرت عن استشهاد الرائد ضياء فتحي فتوح، من قوة الحماية المدنية، في أثناء تفكيكها، وتفجير قنبلة بميدان لبنان أسفرت عن استشهاد الرائد محمد جمال، فضلا عن تفجيرات في مصر الجديدة، وكذا استهداف عددا من ضباط الشرطة والجيش.

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