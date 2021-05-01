خدمات متنوعة لأعضاء نقابة البيطريين في شمال سيناء

قال الدكتور، خالد الشريف، رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بشمال سيناء، إن النقابة تقوم بدور كبير لخدمة أعضائها بالنقابة الفرعية بشمال سيناء، بناء على توجيهات الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب.



وأضاف الشريف، إلى أنه في إطار الدور الاجتماعي الذي تقوم به النقابة قامت، أمس الجمعة، بتنظيم حفل إفطار جماعي لأعضاء النقابة وأسرهم، بأحد القرى السياحية بمدينة العريش، بحضور والدكتور حسن البيك مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، والدكتورة عبير حجاب، أمين عام النقابة، والدكتورة وسام حمدي، أمين الصندوق، والدكتورة مي مصطفي مقرر اللجنة الاجتماعية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مسؤول اللجنة الإعلامية.



وأوضح الدكتور خالد الشريف، أن النقابة قامت بتجديد الشاليهات الخاصة به في منطقة الخلفاء الراشدين بالعريش، تأجيرها لأعضاء النقابة بأسعار رمزية خلال فصل الصيف، بجانب تنظيم رحلة صيفية لأعضاء النقابة إلى محافظة جنوب سيناء، بجانب تقديم الخدمات العلاجية والاجتماعية لأعضاء النقابة، مع أتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

