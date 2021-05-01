Advertisements

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 1-5-2021 في سوق العبور

السبت 01/مايو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 1-5-2021، في سوق العبور حيث وصل سعر البرتقال البلدي بين 2 إلى 3 جنيهات، والبرتقال "أبو سرة" بين 4 إلى 6 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، واليوسفي من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 20 جنيهًا، والليمون البلدي بين 15 إلى 20 جنيه، والليمون أضاليا بين 5 إلى 10 جنيهات، والرمان بين 7 إلى 9 جنيهات، وبطيخ من 20 إلى 30 كيلو جنيه للواحدة، والفرولة من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو.

وشهدت أسعار الخضراوات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 3 إلى 5 جنيهات، والبسلة الخضراء من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 3 إلى 5 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 6 جنيهات، والبامية 12 جنيها، وورق العنب 15 جنيه للكيلو، والخيار 7 جنيهات للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الكوسة من 12 إلى 14 جنيها، والثوم 25 جنيها، وفلفل السويس 7 جنيهات، الباذنجان 7 جنيهات، الملوخية 10 جنيهات، والفلفل الألوان 8 جنيهات، والفلفل البلدي 5 جنيهات، والجزر 3 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.

أخبار تهمك

"جرس إنذار".. الصحة تكشف تفاصيلا جديدة عن الوضع الوبائي في مصر (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد مجاهد يكشف عن مفاجأة بشأن مشاركة الشناوي مع المنتخب في الاأولمبياد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 16 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 14 ساعة

فاسكيز يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ أقل من ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يُقرر عودة ثنائي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 ص

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

05:27 ص

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى