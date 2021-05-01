Advertisements

الصحة تكشف عن تحركات جديدة بشان لقاح كورونا (فيديو)

السبت 01/مايو/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، تحركات الدولة المصرية بشان توفير لقاحات كورونا للمصريين، مؤكدا أن مصر ستشهد تدفقات من جرعات اللقاح الفترة المقبلة.
وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن إن مصر لديها 2.5 مليون جرعة من لقاح كورونا حاليا، موضحا أنهم استقبلوا 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم منذ يومين، وفي انتظار استقبال 1.7 مليون جرعة من لقاح "أسترازينكا" من خلال منظمة الجافي، فضلا على استقبال مليون جرعة من لقاح سينوفارم الفترة المقبلة.
وأعلن ان مصر ستتسلم 2 مليون جرعة في منتصف مايو المقبل من لقاح "سينوفاك" تحت التصنيع، ونصف مليون جرعة سيتم استخدامهم فورا، كما تعاقدت مصر على 10 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي وتم تحويل جزء من المبلغ المالي الخاص بهذه الدفعة.
ولفت إلى أن مصر تعاقدت أيضا على 4مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، وسيتم توريدهم خلال الربع الأخير من العام الجاري.

أخبار تهمك

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ ساعة و نصف

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 11 ساعة

فاسكيز يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يُقرر عودة ثنائي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 ص

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

05:27 ص

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى