تايلاند تسجل 1891 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم السبت، رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الوفيات في البلاد بفيروس كورونا، بلغ 21 وفاة في يوم واحد.

ورصدت وزارة الصحة التايلاندية، 1891 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، في موجة ثالثة شرسة من الإصابات، بعد عام من نجاح تايلاند النسبي في السيطرة على الفيروس.

وأوضحت الصحة التايلاندية، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 67044 منذ بدء الجائحة العام الماضي، مع 224 حالة وفاة في المجمل.

وكانت الغرامات التي تفرضها تايلاند على الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات بالأماكن العامة في 48 مقاطعة، وصلت إلى 20 ألف بات، أي نحو 640 دولارا.